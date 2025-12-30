1:46:40 min La Usurpadora - Capítulo 35: Paulina vuelve a infiltrarse como Paola para encontrar a Carlitos 1:46:05 Capítulo 34 Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel 1:37:51 Capítulo 33 Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira 1:32:12 Capítulo 32 la verdadera Paola regresa para recuperar su vida 1:46:40 Capítulo 35 Paulina vuelve a infiltrarse como Paola para encontrar a Carlitos

Capítulo 35 La Usurpadora: Paulina vuelve a infiltrarse como Paola para encontrar a Carlitos En medio de su desespero, Paulina vuelve a tomar la identidad de Paola para infiltrarse en el hogar de Carlos Daniel y encontrar a Carlitos. Por su parte, Paola se va a Hawái con Douglas Maldonado.