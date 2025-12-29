Publicidad
Tormenta de Pasiones
Juegos
Silvestre Dangond suspendió concierto
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol
Capítulo 34 La Usurpadora: 29 de diciembre - Caracol TV
Paulina ve un anuncio que notifica la desaparición de Carlitos, razón por la que decide llamar a Carlos Daniel para ofrecer su ayuda. Por su parte, Paola planea escapar con Douglas Maldonado.
Capítulo 34 La Usurpadora: Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel
Capítulo 34 La Usurpadora: Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel
Paulina ve un anuncio que notifica la desaparición de Carlitos, razón por la que decide llamar a Carlos Daniel para ofrecer su ayuda. Por su parte, Paola planea escapar con Douglas Maldonado.
1:37:51
Capítulo 33
Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira
1:32:12
Capítulo 32
la verdadera Paola regresa para recuperar su vida
41:00
Capítulo 31
Carlitos se escapa de la casa para buscar a Paulina
38:29
Capítulo 30
Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
37:58
Capítulo 28
Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
