Capítulo 34 La Usurpadora: 29 de diciembre - Caracol TV

Paulina ve un anuncio que notifica la desaparición de Carlitos, razón por la que decide llamar a Carlos Daniel para ofrecer su ayuda. Por su parte, Paola planea escapar con Douglas Maldonado.

Capítulo 34 La Usurpadora
La Usurpadora - Capítulo 34: Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel
Capítulo 34 La Usurpadora: Paulina se entera de que Carlitos está perdido y llama a Carlos Daniel

Paulina ve un anuncio que notifica la desaparición de Carlitos, razón por la que decide llamar a Carlos Daniel para ofrecer su ayuda. Por su parte, Paola planea escapar con Douglas Maldonado.

Capítulo 30 La Usurpadora
38:29
Capítulo 30
Paulina se va de la casa y le deja algo a Carlos Daniel
Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
37:58
Capítulo 28
Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
