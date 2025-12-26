Publicidad

Capítulo 33 La Usurpadora: 26 de diciembre

Luego de notar su cambio de actitud, Carlos Daniel finge que no sabe acerca de la verdadera identidad de Paola; sin embargo, algo lo hace dudar. Además, la búsqueda por Paulina no para.

1:37:51 min
La Usurpadora - Capítulo 33: Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira
Capítulo 33 La Usurpadora: Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira

Luego de notar su cambio de actitud, Carlos Daniel finge que no sabe acerca de la verdadera identidad de Paola; sin embargo, algo lo hace dudar. Además, la búsqueda por Paulina no para.

Capítulo 29 La Usurpadora: Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
38:00
Capítulo 29
Abuela Piedad le revela a Paulina que sabe todo sobre su identidad
Capítulo 28 La Usurpadora: Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
37:58
Capítulo 28
Carlos Daniel sigue empeñado en desenmascarar a Paulina
Capítulo 27 La Usurpadora: Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
38:43
Capítulo 27
Carlos Daniel se entera de la verdadera identidad de Paulina
Capítulo 33 La Usurpadora
1:37:51
Capítulo 33
Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira