Capítulo 33 La Usurpadora: Carlos Daniel le hace creer a Paola que cayó en su mentira Luego de notar su cambio de actitud, Carlos Daniel finge que no sabe acerca de la verdadera identidad de Paola; sin embargo, algo lo hace dudar. Además, la búsqueda por Paulina no para.