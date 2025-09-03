Manín visita a Ligia en su restaurante y Erick llega a defenderla: ¿qué le dice?

Manín le confiesa a Ligia que todavía la ama y que todo lo que ha hecho ha sido por su familia, pero ella se niega a escucharlo y empieza a llamar a la policía. Erick no oculta su molestia, pero el delincuente intenta hacerlos entender que no quiere hacerles daño.

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.

