43:50 min La Reina del Flow - Capítulo 57: Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike 43:15 Capítulo 56 Mike es capturado en medio del secuestro de Sky 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 43:34 Capítulo 54 video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz 43:50 Capítulo 57 Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike

Capítulo 57 La Reina del Flow: Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike Luego de descubrir el motivo de la ausencia de su hermana en casa, Soraya publica un video anónimo en donde cuenta lo que vivieron Sky y Charly por culpa del productor.