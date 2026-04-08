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Capítulo 57 La Reina del Flow: 8 de abril completo y gratis - CaracolTV

Charly y toda su familia acuden al juicio contra Mike. El juez lo envía a un pabellón psiquiátrico tras hallarlo culpable por los delitos de intento de asesinato, secuestro y extorsión.

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43:34 min
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La Reina del Flow - Capítulo 57: Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación
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43:50
Capítulo 57
Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
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43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:34
Capítulo 57
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación

Capítulo 57 La Reina del Flow: Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación

Charly y toda su familia acuden al juicio contra Mike. El juez lo envía a un pabellón psiquiátrico tras hallarlo culpable por los delitos de intento de asesinato, secuestro y extorsión.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:50
Capítulo 57
Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike
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43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
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43:31
Capítulo 52
Charly es citado por Botero a dar una declaración libre
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Capítulo 57
Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación