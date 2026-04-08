43:34 min La Reina del Flow - Capítulo 57: Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación 43:50 Capítulo 57 Sale a la luz el secuestro de Sky a manos de Mike 43:15 Capítulo 56 Mike es capturado en medio del secuestro de Sky 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 43:34 Capítulo 57 Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación

Capítulo 57 La Reina del Flow: Mike es condenado a 20 años de prisión sin medida de excarcelación Charly y toda su familia acuden al juicio contra Mike. El juez lo envía a un pabellón psiquiátrico tras hallarlo culpable por los delitos de intento de asesinato, secuestro y extorsión.