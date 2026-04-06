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Capítulo 56 La Reina del Flow: 6 de abril completo y gratis - CaracolTV
Charly y Ángel llegan justo a tiempo para rescatar a Sky de Mike. El productor queda arrestado por los delitos de secuestro e intento de homicidio contra la artista.
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Capítulo 56 La Reina del Flow: Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
43:15 min
La Reina del Flow - Capítulo 56:
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
Capítulo 56 La Reina del Flow: Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
Charly y Ángel llegan justo a tiempo para rescatar a Sky de Mike. El productor queda arrestado por los delitos de secuestro e intento de homicidio contra la artista.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
6 de Abril, 2026
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
43:31
Capítulo 52
Charly es citado por Botero a dar una declaración libre
43:40
Capítulo 51
Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly
43:26
Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
La Reina del Flow
Capítulo 55 La Reina del Flow: Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
La Reina del Flow
Capítulo 54 La Reina del Flow: video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
La Reina del Flow
Capítulo 53 La Reina del Flow: Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
La Reina del Flow
Capítulo 52 La Reina del Flow: Charly es citado por Botero a dar una declaración libre
La Reina del Flow
Capítulo 51 La Reina del Flow: Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly
La Reina del Flow
Capítulo 50 La Reina del Flow: Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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