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Capítulo 56 La Reina del Flow: 6 de abril completo y gratis - CaracolTV

Charly y Ángel llegan justo a tiempo para rescatar a Sky de Mike. El productor queda arrestado por los delitos de secuestro e intento de homicidio contra la artista.

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43:15 min
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La Reina del Flow - Capítulo 56: Mike es capturado en medio del secuestro de Sky
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
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43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky

Capítulo 56 La Reina del Flow: Mike es capturado en medio del secuestro de Sky

Charly y Ángel llegan justo a tiempo para rescatar a Sky de Mike. El productor queda arrestado por los delitos de secuestro e intento de homicidio contra la artista.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:39
Capítulo 55
Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy
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43:34
Capítulo 54
video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz
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43:36
Capítulo 53
Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike
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43:31
Capítulo 52
Charly es citado por Botero a dar una declaración libre
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43:40
Capítulo 51
Ligia descubre que Aspa en realidad es Charly
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43:26
Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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43:15
Capítulo 56
Mike es capturado en medio del secuestro de Sky