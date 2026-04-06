43:15 min La Reina del Flow - Capítulo 56: Mike es capturado en medio del secuestro de Sky 43:39 Capítulo 55 Charly ve el video del secuestro de Irma y Yeimy 43:34 Capítulo 54 video del secuestro de Yeimy e Irma sale a la luz 43:36 Capítulo 53 Genoveva le propone a Charly aliarse en contra de Mike 43:15 Capítulo 56 Mike es capturado en medio del secuestro de Sky

Capítulo 56 La Reina del Flow: Mike es capturado en medio del secuestro de Sky Charly y Ángel llegan justo a tiempo para rescatar a Sky de Mike. El productor queda arrestado por los delitos de secuestro e intento de homicidio contra la artista.