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'La Reina del Flow 3'
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Capítulo 50 de 'La Reina del Flow 3' completo y gratis este 24 de marzo

Capítulo 50 de 'La Reina del Flow 3', de Caracol Televisión, completo y gratis. Charly Flow regresa a la música con un nuevo álbum, en honor a Yeimy, su gran amor.

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La Reina del Flow - Capítulo 50: Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy
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Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
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43:58
Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
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43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
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Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy

Capítulo 50 La Reina del Flow: Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy

El productor de Soul & Bass quiere recordar al gran amor de su vida, y la madre de sus hijos, de la mejor manera: con música. Para eso, lanza su sencillo ‘Bendecido’, que tiene un toque de salsa.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
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43:58
Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
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43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
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Capítulo 46
Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
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Capítulo 45
Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy
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Capítulo 44
Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy
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Capítulo 50
Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy