43:26 min La Reina del Flow - Capítulo 50: Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy 43:24 Capítulo 49 Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro 43:58 Capítulo 48 Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público 43:56 Capítulo 47 Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido 43:26 Capítulo 50 Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy

Capítulo 50 La Reina del Flow: Charly anuncia que sacará nuevo álbum en honor a Yeimy El productor de Soul & Bass quiere recordar al gran amor de su vida, y la madre de sus hijos, de la mejor manera: con música. Para eso, lanza su sencillo ‘Bendecido’, que tiene un toque de salsa.