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Capítulo 49 La Reina del Flow: 20 de marzo completo y gratis - CaracolTV
Charly olvida su celular en la casa de Sky durante la visita que le hizo en compañía de Alma. 'El Rey' entra a la propiedad justo a tiempo para descubrir la relación de la joven con el productor.
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Capítulo 49 La Reina del Flow: Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
43:24 min
La Reina del Flow - Capítulo 49:
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
43:58
Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
43:39
Capítulo 46
Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
43:24
Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
Capítulo 49 La Reina del Flow: Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
Charly olvida su celular en la casa de Sky durante la visita que le hizo en compañía de Alma. 'El Rey' entra a la propiedad justo a tiempo para descubrir la relación de la joven con el productor.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
20 de Marzo, 2026
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43:58
Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
43:39
Capítulo 46
Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
43:19
Capítulo 45
Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy
43:52
Capítulo 44
Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy
43:36
Capítulo 43
Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy
43:24
Capítulo 49
Charly encuentra a Sky besándose con Meteoro
La Reina del Flow
Capítulo 48 La Reina del Flow: Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
La Reina del Flow
Capítulo 47 La Reina del Flow: Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
La Reina del Flow
Capítulo 46 La Reina del Flow: Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
La Reina del Flow
Capítulo 45 La Reina del Flow: Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy
La Reina del Flow
Capítulo 44 La Reina del Flow: Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy
La Reina del Flow
Capítulo 43 La Reina del Flow: Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy
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