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Capítulo 48 La Reina del Flow: 19 de marzo completo y gratis - CaracolTV

Irma y Sky se enfrentan una vez; sin embargo, en esta ocasión 'El Huracán' sufre un ataque de pánico, por lo que la nueva apuesta de Meteoro Sound le echa una mano.

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La Reina del Flow - Capítulo 48: Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público
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43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
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43:39
Capítulo 46
Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
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43:19
Capítulo 45
Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy
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Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público

Capítulo 48 La Reina del Flow: Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público

Irma y Sky se enfrentan una vez; sin embargo, en esta ocasión 'El Huracán' sufre un ataque de pánico, por lo que la nueva apuesta de Meteoro Sound le echa una mano.

Por: Marianella Chavarro Castro
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43:56
Capítulo 47
Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido
1 reina.jpg
43:39
Capítulo 46
Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy
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43:19
Capítulo 45
Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy
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43:52
Capítulo 44
Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy
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Capítulo 43
Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy
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Capítulo 42
Charly, Erick y toda la familia despiden a Yeimy en su funeral
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Capítulo 48
Irma y Sky hacen las paces tras enfrentamiento en público