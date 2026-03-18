43:56 min La Reina del Flow - Capítulo 47: Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido 43:39 Capítulo 46 Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy 43:19 Capítulo 45 Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy 43:52 Capítulo 44 Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy 43:56 Capítulo 47 Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido

Capítulo 47 La Reina del Flow: Mike le tiende una trampa a Charly, y Ángel queda herido Durante la fiesta de cumpleaños de Alma, Charly recibe un mensaje de Sky pidiéndole ayuda. El joven acata las instrucciones sin saber que es Mike quien está detrás.