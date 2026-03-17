43:39 min La Reina del Flow - Capítulo 46: Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy 43:19 Capítulo 45 Aspa culpa públicamente a Mike por la muerte de Yeimy 43:52 Capítulo 44 Irma y Sky pelean por quién reemplazará a Yeimy 43:36 Capítulo 43 Sky renuncia a Soul & Bass tras la muerte de Yeimy 43:39 Capítulo 46 Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy

Capítulo 46 La Reina del Flow: Aspa, controlado por Mike, acusa a Charly de planear la muerte de Yeimy El enfrentamiento entre Soul & Bass y Meteoro Sound se ve interrumpido por una transmisión de Aspa, que en esta oportunidad está siendo controlado por Mike y Genoveva.