Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Homenaje a Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Alisson Joan, Sky en 'La Reina del Flow 3', es hermana de exparticipante de 'Yo Me Llamo' - CaracolTV

La actriz que da vida a Sky en 'La Reina del Flow 3', producción de Caracol Televisión, es hermana de Jei Santander, exparticipante de 'Yo Me Llamo 2018' que imitó a Thalía.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner LRDF3 DK

Actriz de 'La Reina del Flow 3' es hermana de una exparticipante de 'Yo Me Llamo 2018'

La actriz Allison Joan, quien también estuvo en 'Pedro, el escamoso' y 'Arelys Henao, canto para no llorar', interpreta a Sky en esta tercera temporada de la historia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 14 de ene, 2026
Comparta en:
Quién es la actriz de 'La Reina del Flow 3' que tiene una hermana que participó en 'Yo Me Llamo'.