Constanza le confiesa a Pedro que sabe todo sobre Catalina y cómo se vengó por sus actos

Después del matrimonio de Catalina con Alonso, el gobernador de la ciudad es detenido por el documento donde aceptó un préstamo que en realidad perjudica a Cartagena, por lo que es llevado a un calabozo mientras se decide su destino en un juicio.

Mientras el español espera la hora de confrontar sus actos, Constanza lo visita para despedirse definitivamente y expresarle que antes de marcharse a su país natal, él debe saber que ella misma se encargó de hacer justicia por todas las heridas que él le causó.

"Habrás llegado a la conclusión de que estás aquí por culpa de Catalina, pues no, Pedro, estás aquí por mi y por lo que me has hecho. Debiste decirme y hablarme de Catalina cuando volviste a España, si me hubieras dicho todo lo que pasó con ella, nos hubieras ahorrado todo este dolor a todos y años de frustración mía queriendo recuperar tu corazón”, expresa.

Posteriormente le entrega una carta donde expresó todos los detalles de su decepción. “El día que descubrí que la mujer que acababa de llegar a Cartagena d de Indias era la misma que habías conocido en Santo Domingo supe que tenía que hacer algo. Acercarme a ella fue fácil porque es ingenua, y sembrar el falso diario de Buendía no fue complicado para que ella volviera a culparte por lo de su padre",

Según Constanza, la enviada por el virreinato necesitaba ponerle cara a su verdugo y Pedro era perfecto para asumir dicha responsabilidad. Finalizó escribiendo “quiero que mueras, Pedro, sabiendo que la mujer que amas es la que utilizará el arma que acabará contigo”.

Esto lo deja profundamente destrozado y sollozando en el piso.

