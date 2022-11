Constanza se entera de que Alonso y Catalina de Indias se comprometieron

Luego de haber tenido una fuerte discusión con Pedro de Heredia y de salir lesionada mientras Catalina de Indias intentaba darle explicaciones, Constanza acepta conversar de manera calmada con la enviada por el virreinato y con Alonso sobre su situación. Aunque al inicio revela detalles de lo devastada que está por su condición, posteriormente se entera de una noticia que la deja sorprendida por completo.

"No, Sol no sabe aún de la decisión que está tomando Pedro, pero lo sabe Carmela, lo saben ustedes dos, lo sabe Iván y el padre Sancho", comenta la mujer mientras Alonso le responde: "lo lamento mucho, Constanza, en serio. En la vida imaginé que algo así podía suceder. La relación de ustedes dos siempre fue un ejemplo para todos", señala un poco conmovido.

No te pierdas: Constanza enfurece al enterarse que Pedro quiere terminar el matrimonio

Publicidad

Posteriormente, el médico le comunica a su pareja que lo más prudente por el momento es posponer el anuncio que tenía previsto, de manera que la madre de Sol se apresura a preguntar de que se trata, llevándose así una gran sorpresa.

Te puede interesar: Pedro le dice a Catalina que le pedirá formalmente el divorcio a Constanza

"¿No me ha contado qué?", pregunta la esposa de Pedro, de manera que Catalina extiende la mano y deja ver un pequeño anillo en su dedo anular. "La idea era contárselo hoy a la familia, pero podemos esperar", asegura Alonso mientras mira detenidamente a sus interlocutoras. Esta sería la razón por la que Catalina le habría pedido a su amado que no le pidiera el divorcio a su pareja, pues ella estaba pensando darse una nueva oportunidad en el amor con una persona diferente.

Mira también: Manolo y Sol regresan a Cartagena, aunque solo Alfonso sabe el verdadero motivo

Luego de esta revelación, los tres reciben la visita de una de las empleadas de la casa, quien les informa, un poco angustiada, que algo terrible ha ocurrido con Sol; sin embargo, no les cuenta qué es lo que en realidad ha pasado. Tan pronto se enteran, Alonso y Constanza salen corriendo de la residencia de Catalina para descubrir de lo que está hablando.

No te pierdas La Reina de Indias y el Conquistador en las noches de Caracol Televisión, después de Entre Sombras.