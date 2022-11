Manolo y Sol regresan a Cartagena, aunque solo Alfonso sabe el verdadero motivo

La situación en la que se encuentra Sol hace que estos jóvenes recién casados tengan la necesidad de regresar a Cartagena para que ella sea atendida con los mejores cuidados, pues su dolor es cada vez peor. Ante esto, Manolo le dice a Alfonso que sus planes al volver era que nadie los viera hasta que su esposa estuviera mejor.

Tras esto, su intención era buscar a Constanza y a Pedro con una excusa que justificara su llegada y después de un tiempo allí contarles a todos sobre el embarazo, esto con la idea de que nadie sospechara que el bebé en camino fue concebido fuera del matrimonio.

Te puede interesar: ¿Emmanuel Esparza se parece a Pedro de Heredia? El actor se confiesa

Publicidad

Sin embargo, el español decide interrumpir al joven para darle una respuesta ante su planteamiento, con la cual demuestra la firmeza de su opinión al respecto.

"Todo está perfecto Manolo, sin embargo, hay una parte que no termino de entender; cuando anuncies el embarazo de Sol vas a decirles a todos el verdadero nombre del padre, porque yo sé que el hijo que está esperando no es tuyo, porque tú nunca has estado con Sol", le afirma Alfonso.

Lleno de sorpresa, Manolo acepta que ese bebé no es suyo, sin dejarle de pedir que mienta y les guarde el secreto para beneficiarlos: "Alonso, si de verdad te importamos, yo sé que nos vas a ayudar, ¿no es así?".

Conoce más: ¡Toma nota! Esto es lo que se necesita para conquistar a Essined Aponte de La Reina de Indias

Luego de esto, Sol está con Pedro de Heredia, quien le expresa toda la preocupación que ha vivido debido a su condición de salud. Por otra parte, Manolo se encarga de contarle a su padre todo lo que les ocurrió en el camino rumbo a Santafé, siendo este su reencuentro.

Publicidad

"Una alimaña la picó, su piel comenzó a brotarse y con el calor y la humedad su salud empezó a deteriorar, luego vino la debilidad, la fiebre y el dolor de estómago y así era imposible continuar", le comenta el joven a Alberto, quien entiende la ira que tiene su hijo tras su abandono al internarse en una selva.

La preocupación de Pedro de Heredia es interrumpida por Manolo, quien le deja en claro que no será necesario llevarla a la gobernación para que sea atendida, pues bajo la observación de Alfonso será más que suficiente.

Publicidad