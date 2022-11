Constanza enfurece al enterarse que Pedro quiere terminar el matrimonio

Después de haber tenido una emotiva conversación con Catalina de Indias, donde le expresa el deseo de poner fin a su matrimonio con Constanza, Pedro de Heredia aprovecha la llegada de la madre de Sol a la recámara para que hablen sobre su relación. Aunque intenta decirle lo que siente de una manera tranquila, la noticia no es muy bien recibida por la mujer.

"Pasa que esto no está funcionando (...) Esto, nuestro matrimonio. No puedo seguir con esto, no puedo seguir contigo, Constanza", comenta el gobernador de Cartagena, mientras su esposa enfurece a medida que escucha cada una de sus palabras.

"Eres un desgraciado. ¿Cómo puedes ser tan cínico? Después de todo lo que he hecho por ti. Mira cómo me pagas. Pedro, yo te di mi vida, te di mi juventud. Yo dejé todo, dejé mi familia, mi tierra", exclama la mujer mientras en los pasillos una de las empleadas, la misma que escuchó la conversación entre Pedro y Catalina, permanece atenta a la discusión.

A pesar de que intenta calmar la situación entrando en la habitación, el gobernador le pide que los deje a él y a su pareja solucionar un problema marital; no obstante, Constanza no acepta más explicaciones y emite un contundente mensaje.

"Déjame en paz. Pedro, no quiero volver a saber de ti. Eres un monstruo Pedro de Heredia", finaliza antes de salir de la residencia en busca de un amor que le brinde consuelo.

