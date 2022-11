Alonso le pide a Pedro que acompañe a Catalina en su camino al altar

Luego de llegar a un acuerdo con Catalina de Indias para adelantar la fecha de su matrimonio, Alonso aprovecha para hablar seriamente con Pedro de Heredia y pedirle un inmenso favor. Se trata de acompañar a la enviada por el virreinato durante el recorrido al altar, pues ambos confían plenamente en su criterio y lo estiman aparentemente por apoyar su relación.

"Sé que con todo lo que ha pasado no estás para celebraciones, pero pensamos que sería muy bueno realizar la celebración aquí (...) El padre Bartolomé no va a poder asistir a la boda y Catalina necesita que alguien la entregue. Eres su amigo, primo, además eres su jefe y el gobernador de Cartagena. Deberías hacerlo", pregunta Alonso, mientras que Pedro se niega rotundamente.

Luego del suceso, el esposo de Constanza llega de imprevisto a la casa de Catalina mientras se está probando el vestido de novia y le pide que no juegue con sus sentimientos: "vengo a que me explique lo que Alonso ha venido a pedirme a mi casa. ¿A qué está jugando, Catalina? Míreme a la cara y dígame de una vez a qué está jugando y qué es lo que quiere de mí", comenta de manera enfurecida.

Catalina, por su parte, se apresura a calmarlo y también a explicar que el médico está a punto de descubrir el motivo por el que ellos han formado un vínculo tan cercano, de manera que teme que sean expuestos: "me ha estado haciendo preguntas sobre nuestra relación, ya le he dicho que entre usted y yo no hay nada, que solo somos buenos amigos, pero lo conoce, Pedro, y él nos conoce a nosotros dos", finaliza.

