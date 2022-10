Catalina promete vengarse mucho más en caso de no encontrar a su padre

Mientras que Pedro continúa buscando la manera de saldar su deuda con la corona, Catalina está más decidida que nunca a conectar con su comunidad y volver a reestablecer comunicación con su familia; no obstante, la búsqueda por su identidad cada vez se pone más difícil, pues la venganza aparece en su mente cada vez que piensa en la posibilidad de no hallar a su padre.

En un emotivo encuentro con la joven, su abuela la cuestiona sobre la posibilidad de no encontrar respuesta a su investigación, de manera que ella hace una revelación que la deja algo preocupada.

"Tengo que buscarlo, él me necesita", señala la joven, y su familiar se apresura a hacerle ver que existe el caso en el que nunca más lo vuelva a ver: "¿Y sino lo encuentra?, ¿qué va a ser de usted si no encuentra a su padre". Luego de una pausa responde: "entonces mis deseos de venganza van a ser más fuertes de lo que son".

¿El amor de Pedro de Heredia y Catalina superará todas las adversidades en el camino?

En medio del difícil momento que está atravesando, La Reina de Indias también se encuentra en una compleja situación con el español, pues aunque ambos fundaron la ciudad de Cartagena y se reencontraron luego de estar distanciados por un tiempo prudente, ahora debe saber todos los detalles del saqueo que sufrió su tribu y que hasta el momento le ha generado gran indignación. Te puede interesar: Catalina regresa a su tribu y se reencuentra con su padre