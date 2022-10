Catalina regresa a su tribu y se reencuentra con su padre

Catalina de Indias le reclama a Pedro de Heredia porque escuchó que sus hombres encontraron su pueblo y este argumenta que recién se enteró. Posteriormente, llegan a la playa y la mujer reconoce el lugar y con mucha emoción en su corazón se anuncia ante los habitantes que los observan detrás de la naturaleza.

Ante la petición de Catalina de que los españoles bajen sus armas ella grita “Vengo a buscar al Cacique Galeras, soy Katalydeyewua, su hija y princesa del pueblo” y después de ver que sí son de su tribu expresa palabras con las que espera que ellos la comprendan y no los ataquen.

“Sé que tienen miedo, yo también lo tengo, pero no tienen por qué preocuparse...estos hombres son mis amigos. Aunque luzcan como los hombres que quemaron nuestra aldea y los que me sacaron de mi pueblo, no son como ellos. Son hombres que sin importar el riesgo me ayudaron volver aquí y son distintos”.

Mientras los indígenas se acercan, su padre muestra su desconfianza y dice: “la hija que me robaron no se veía así, la hija que perdí era distinta y ella no se veía como una mujer blanca”. Y Catalina de Indias, muy conmovida, le responde que la hija que perdió ha tenido que pasar por mucho y ha vivido más de mil infiernos para volver a casa.

Finalmente se abrazan y son bienvenidos a la aldea, aunque la abuela de la joven expresa recelo con los españoles por lo que puedan hacer. Además, el padre de Catalina decide no amarrar a Pedro de Heredia, pues confía en el juicio de su hija para aceptarlo sin importar nada más.

