Sin tapujos: Kim Kardashian quisiera grabar los ruidos de su madre teniendo sexo

La estrella televisiva Kim Kardashian se quedó tan sorprendida cuando oyó a su madre Kris Jenner manteniendo relaciones sexuales con un misterioso desconocido en el piso de arriba que llamó rápidamente a sus hermanas para que pudiesen escuchar con sus propios oídos lo que estaba sucediendo a través del manos libres.

"La escuché desde el piso de abajo, y fue tan malo como si me la hubiese encontrado haciéndolo. Literalmente me puse las sábanas por encima de la cabeza. Llamé a mis hermanas y las puse en manos libres y les pregunté: '¿Qué se supone que tengo que hacer ahora?'. No podía hacer que el equipo de grabación viniese lo suficientemente rápido. ¡Pero habría hecho que lo grabaran de haber podido!", explicó Kim en el programa de Ellen DeGeneres.

Publicidad

La hermana pequeña de Kim, Khloé, explicó hace tiempo que ella también había tenido la oportunidad de escuchar los ruidos "salvajes" que profiere su famosa madre en la cama, en aquella ocasión estando acompañada de su actual novio, Corey Gamble.

"Oírles practicando sexo es salvaje y todavía estoy traumatizada. Kim y yo les escuchamos. Estábamos en el piso de abajo y escuchamos unos golpes contra la pared. Es algo muy traumático. Y el cabecero de la cama no paraba de golpear la pared... Kim y yo no parábamos de empujarnos diciendo: '¡No puede ser!', '¡No hagas ruido!'. Y después todo se quedó en silencio unos segundos y entonces fueron a por la segunda ronda", revelaba Khloé en una entrevista a Complex.

Pero esa no fue la primera vez que Khloé escuchó a su madre practicando sexo, ya que en una ocasión se encontró atrapada accidentalmente en una habitación mientras Kris y su entonces marido Bruce -conocido como Caitlyn Jenner tras su cambio de sexo- mantenían relaciones.

"Es algo que no le debería suceder a nadie, pero a mí me ha pasado unas cuantas veces con mi madre. Cuando era más joven estaba escondida debajo de la cama de mi madre no sé por qué razón y ella y Bruce empezaron a hacerlo. Estaba ahí y no podía irme. Tuve que esperar hasta que acabaron", explicaba al mismo medio.

Publicidad

Por: Bang Showbiz