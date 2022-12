Para Annie Lennox las artistas que se desnudan en el escenario son una "vergüenza"

La cantante Annie Lennox se siente "consternada" ante la dinámica actual de algunas estrellas femeninas, que posan ligeras de ropa en sesiones de fotos y videoclips a pesar de ser conscientes de que entre sus fans se encuentran niños pequeños, algo que considera "embarazoso" y una "devaluación de las mujeres".

"Las cosas han evolucionado tanto que en algunos aspectos hemos ido hacia atrás. Estoy consternada con ello. ¿Qué creen que están haciendo las artistas que saben que su público no supera los siete años? Es enfermizo. No hay nada de poderoso en ello, tampoco es feminismo, ni siquiera ayuda a las mujeres a recuperar su poder. Es una verdadera devaluación de las mujeres, para ser sinceros. Es como si abusaran sexualmente de sí mismas, me avergüenzan. Mis hijas son bastante espabiladas y para ellas también es como: '¡Puaj!¡Qué vergüenza!'", reveló Annie al periódico Metro.

Lo cierto es que la indignación de Annie es incluso mayor cuando se topa con artistas que simulan apoyar ciertas causas sociales para promover su propia imagen, ya que la cantante ha empleado varios años de su vida en conseguir fondos para combatir el sida y conoce perfectamente las intenciones que esconden algunos famosos.

"¿No sería fantástico si lo estuvieran [involucrados en causas sociales]? No quiero dar nombres porque no quiero aumentar su popularidad, pero a veces veo a gente posando en fotografías junto a niños hambrientos de África y parece una parodia cuando sabes que esa persona no está nada comprometida con lo que apoya. Es un tipo de publicidad para ellos", añadió.

Por: Bang Showbiz

