Miley Cyrus comió solo comida de color amarillo hasta los 18 años

Miley Cyrus es polémica hasta con lo que come. Aunque reconoce que ahora es menos quisquillosa de lo que era antes, de hecho, hasta hace tres años nunca había probado nada de color verde.

"[Soy maniática] con la comida. Hasta que cumplí los 18 nunca había comido nada verde. Solo comía alimentos amarillos", cuenta en la edición estadounidense de la revista Marie Claire.

Publicidad

Otra de sus excentricidades fue hacer paracaidismo para curar su miedo a volar, que era tan extremo que siendo niña iba en coche a todos lados, sin importar la distancia que tuviera que recorrer.

"El paracaidismo [es mi miedo superado]. De pequeña no podía viajar en avión. Me llevaban en coche de Nashville a California o Canadá. Me ayudó a perder el miedo a volar. Si alguna vez algo se cae y tengo que saltar, sé cómo funciona un paracaídas. Pero lo que me gustaría es montarme en un gran globo aerostático", contó.

¿Y alguna otra manía que tenga Miley? Pues sí. A la novia de Patrick Schwarzenegger no le gustan nada los cines porque siempre hace mucho frío en ellos: "Nunca quiero ir a las salas de cine. Hace un frío endiablado".

Por: Bang Showbiz.