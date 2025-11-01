En vivo
Se dice de mi
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Red  / Periodista de Gol Caracol relata las complicaciones que ha tenido al trabajar en Marruecos

Periodista de Gol Caracol relata las complicaciones que ha tenido al trabajar en Marruecos

Marcela Monsalve está cubriendo el Mundial Femenino Sub-17 en Marruecos y el trabajo no ha sido sencillo, pues desde el momento en el que llegaron han superado algunos inconvenientes, te contamos cuáles han sido.

Publicidad

Publicidad

Publicidad