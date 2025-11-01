Periodista de Gol Caracol relata las complicaciones que ha tenido al trabajar en Marruecos

La periodista Marcela Monsalve, reconocida por su trabajo en Gol Caracol, se encuentra en Marruecos cubriendo el Mundial de Fútbol Femenino Sub-17. Sin embargo, su experiencia profesional en el país africano no ha estado exenta de dificultades debido a las estrictas normas locales y a los procedimientos administrativos.

Marcela Monsalve en Marruecos

“Aunque teníamos los papeles en regla desde Bogotá, con el canal y con todos los permisos que sacamos antes de hacer un cubrimiento de estos, por políticas internas del país había un documento externo que solamente se podía gestionar estando aquí, con el Ministerio de las Comunicaciones, pues no permiten ingresar cámaras de otro país tan fácil. Llegamos al aeropuerto, nos retienen la cámara, se quedó la cámara con las autoridades de la aduana de Marruecos hasta que logramos resolver ese tema”, relató Monsalve.



Durante ese tiempo, el equipo de Gol Caracol tuvo que ingeniárselas para continuar con su trabajo: “Mientras lográbamos recuperar la cámara, tuvimos que solucionar con un celular. Nos acercamos a un lugar con una infraestructura muy bella, pero luego llegaron unos policías de turismo a decirnos que estaba prohibido grabar en la calle si no tenías un permiso. Nos tuvieron ahí una hora mientras hacían verificaciones y nos pidieron los pasaportes”, contó.

Marcela también explicó que, más allá de los trámites, el choque cultural ha sido un reto importante. En Marruecos las normas para las mujeres son estrictas, por lo que ha debido adaptarse a las costumbres locales. “He sido muy respetuosa, cautelosa, recatada en la vestimenta. Se trata de respetar”, afirmó.

El idioma ha sido otro desafío, pues en el país se habla principalmente francés y árabe, y muy pocas personas dominan el inglés. Aun así, Monsalve continúa con su trabajo periodístico, destacando la pasión y el talento de las jóvenes futbolistas que representan a Colombia en este importante torneo internacional.

