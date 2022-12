Maite Perroni aclara los rumores con sus excompañeros de RBD

La cantante y actriz Maite Perroni no comprende de dónde surgen los rumores sobre la supuesta mala relación que mantendría con sus antiguos compañeros del grupo RBD, Dulce María, Anahí, Christopher von Uckermann y Alfonso Herrera ya que según ella entre ellos sigue existiendo un gran cariño.

"Yo creo que es un poco difícil que nos volvamos a reunir porque cada quien está haciendo distintos proyectos y en este momento juntar todas esas agendas no es fácil. Pero bueno, el cariño que nos tenemos y el gusto por haber trabajado tantos años juntos existe, solo que en este momento la vida marca pautas distintas. Pero RBD es inolvidable, en toda la extensión de la palabra", aseguró Maite al programa 'Suelta la Sopa' de la cadena Telemundo.

Publicidad

A Maite siempre se le ha atribuido una gran rivalidad con Anahí a pesar de que en la vida real las dos intentan mantener el contacto en la medida de lo posible y se alegran enormemente cada vez que tienen oportunidad de reencontrarse, tal y como sucedió la semana pasada durante la gala de los Premios Juventud donde Maite ejerció de presentadora y Anahí realizó su regreso triunfal a los escenarios tras casarse.

"No nos veíamos desde hace como tres meses más o menos, pero me dio mucho gusto verla en el escenario nuevamente porque le pone mucha energía y mucha pasión, además de una entrega total. Me alegra mucho que esté haciendo lo que más le gusta hacer, que lo haga tan bien y que esté de vuelta", añadió.

A Maite tampoco le hacen nada de gracia los comentarios sobre cómo sus "aires de diva" y sus "desplantes" habrían complicado el rodaje de la telenovela 'Antes Muerta Que Lichita' porque ella trata de esforzarse al máximo por ser una profesional.

"No he escuchado nada de esos rumores, me acabo de enterar. Así que no sé. Si es verdad, me da mucha pena que piensen eso porque yo me limito a hacer mi trabajo y lo disfruto mucho".

Publicidad

Por Bang ShowBiz