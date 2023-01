Alfonso Herrera cambia las noches de fiesta por los rompecabezas

Los años no han pasado en balde para Alfonso Herrera desde la época en la que triunfaba como componente del grupo RBD junto a sus antiguos compañeros Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Christian Chávez. A sus 32 años, ha dejado atrás su etapa más salvaje y ahora prefiere pasar las noches en casa haciendo puzles en vez de salir de fiesta.

"Fíjate que ya me tranquilicé. Me gustaba salir, pero los años ya me cayeron encima. Disfruto estando en casa, con mi familia. Ahora he encontrado una nueva pasión que es armar rompecabezas, de los gigantes, no sabía que me gustaba tanto. Y me mantiene tranquilo, es una gran terapia", reconoce el intérprete en una entrevista a Estilo DF.

Además de los rompecabezas, las otras dos grandes aficiones de Alfonso son el deporte y viajar.

"Me encanta el fútbol y hacer deporte. Me encanta leer y además es parte de mi trabajo. Me encanta viajar y los videojuegos", añade.

Pero Alfonso no invierte el poco tiempo libre que le deja su apretada agenda profesional únicamente en divertirse o en cuidar su aspecto físico, también le gusta estudiar historia para expandir su mente.

"Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y lo que desencadenó la Segunda, porque fue un evento que movilizó a todos los países y desató una cantidad de situaciones que hasta la fecha podemos observar".

