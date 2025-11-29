Laura Zapata habla sobre cómo fue estar secuestrada por 45 días: “Es un infierno”

Laura Zapata abre las puertas de su casa en México y recuerda cómo, desde niña, jugaba a inventar historias y crear mundos imaginarios. Algo que más tarde la llevó a estudiar educación física mientras, en paralelo, asistía a clases de teatro por las tardes. Aclara que disfruta profundamente de actuar, aunque jamás se identificaría con los personajes malvados que ha interpretado.

Mira también: Martha Isabel Bolaños se dejó ver muy cariñosa con su novio y hasta palmadita hubo



Laura Zapata estuvo secuestrada

Luego habla del secuestro que sufrió junto a su hermana Ernestina, un episodio que duró 45 días y marcó su vida. Cuenta que los secuestradores la eligieron por su fama. Aunque no les hicieron nada, físicamente, relata el terror constante de no saber si iban a sobrevivir o quiénes las tenían. Con tristeza menciona que Ernestina falleció el año anterior, pero agradece haber estado con ella hasta el final.



La conversación se centra después en la batalla legal que emprendió contra el asilo donde estaba su abuela. Zapata describe cómo descubrió que la mujer había sufrido maltrato, negligencia y lesiones graves mientras una enfermera —ya encarcelada y aún investigada— enviaba fotos para ocultar la realidad.

Publicidad

Asegura que seguirá buscando justicia. También reconoce que Thalía la apoyó económicamente, pero lamenta que nunca se hiciera presente físicamente, lo que finalmente llevó al quiebre total de su relación. Ella misma decidió cortar comunicación y bloquearla.

Mira también: Pillaron a actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ muy cerquita de su ex; ¿hubo reconciliación?

Publicidad

"Fíjate que con la única que conté en todo este problema de mi abuela fue con Thalía de manera económica, porque ella nunca se desplazó. Nunca la vino a ver, nunca la acompañó. Apareció en escena un personaje que toco madera y le hago así. Pues le dije a Thalía, "Oye, por favor, controla tu amiguita. Tú nunca me has mantenido porque no tienes por qué mantenerme porque yo te abrí la puerta de lo que vives." Entonces así se terminó mi relación con Thalía y lo decidí yo", puntualizó.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

