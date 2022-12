La familia Kardashian reacciona sobre el cambio de sexo de Bruce Jenner

Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, se separó de Bruce Jenner (ahora conocido por el nombre de Caitlyn) en octubre de 2013 tras 22 años de matrimonio, una ruptura que le resultó muy dura de asimilar.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' quedó perpleja con la ruptura porque Bruce no dio razones y se sintió frustrada cuando descubrió que era porque quería vivir como una mujer, ya que no era algo de lo que hubieran hablado nunca.

Publicidad

Kris sí reconoce que Bruce -quien ha revolucionado los medios apareciendo ya como mujer en la portada de Vanity Fair- le dijo que utilizaba hormonas femeninas en los 80, pero no especificó nunca por qué. Y respecto a que se vistiera con prendas de mujer, ella asegura no haber sabido nunca nada de eso, salvo algún comentario vago que sí le llegó.

Por su parte, Kim, Khloé, Kourtney y Rob, hijastros de Bruce respaldaron su decisión de convertirse en mujer por medio de transiciones hormonales y cirugías estéticas para sacar a relucir su lado femenino.

"Caitlyn Jenner para Vanity Fair. Annie Leibovitz ¡Qué hermosa! Sé feliz, se orgullosa, vive tu vida a tu manera", escribió Kim Kardashian en su Instagram al lado de la foto de Caitlyn en la portada de la revista.

A estos mensajes de apoyo se le unieron sus hermanas Khloé: "Nos dieron esta vida porque tú eras lo suficientemente fuerte para vivirla, no podría estar más orgullosa. ¡Caitlyn eres hermosa!” y Kourtney "Libertad". Mientras que su hijastro Rob, no podía creer que fuera Bruce la mujer de la portada, pero de inmediato la llamó para felicitarla.

Publicidad

Sus hijas más pequeñas, Kendall y Kylie, también se manifestaron en apoyo a su padre y, aunque los medios han catalogado esta situación como traumática para las adolescentes, compartieron orgullosas la fotografía de Caitlyn en sus redes sociales.

Bang Showbiz