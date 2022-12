Kim Kardashian recuerda a su padre fallecido en Acción de Gracias

Poco después de degustar una suculenta cena con su prometido Kanye West y su pequeña North, la estrella televisiva Kim Kardashian se animó a plasmar sus sentimientos más profundos en su blog y, además, a compartir con sus fans de la esfera virtual la nostalgia que le invade en Acción de Gracias por la ausencia de su padre, el fallecido abogado Robert Kardashian.

"Tengo que dar gracias a la vida porque me dio a mi padre, a quien echo mucho de menos todos los días pero especialmente en estas fechas. Acción de Gracias siempre era el día en que me iba con él a esquiar a Colorado. No hubo un solo año en que tuviéramos que cancelar nuestros planes, y por eso este día me trae a la memoria los mejores recuerdos del mundo", reza el tributo lanzado por Kim en su espacio digital.

Además de recordar a su fallecido padre, Kim Kardashian quiso dar gracias públicamente por la presencia de su hija North en su vida y por el amor que le brinda su adorado Kanye a diario, ya que en su opinión son las mejores razones que tiene para celebrar Acción de Gracias por todo lo alto.

"Tengo la suerte de contar con una familia muy unida, en la que todos nos apoyamos mutuamente. Mi madre y mis hermanos siempre me han dado su cariño y su amor incondicional, y este año además tengo a mi prometido y a mi bebé aquí conmigo, que me hacen afrontar la vida con mucho más entusiasmo", se sinceró.

Por: Bang Showbiz