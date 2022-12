Kim Kardashian quiere un cuerpo como el de Jennifer Lopez

Aunque Kim Kardashian ha conseguido arrebatarle a Jennifer Lopez el honor de tener el trasero más famoso del mundo, la estrella televisiva no se conforma solo con eso ya que también quiere poseer un cuerpo como el de la cantante.

"¡Maldita sea! ¿Cómo está de sexy Jennifer con este vestido? Siempre será mi ídolo", escribió Kim junto al hashtag "Objetivo de cuerpo" en su cuenta de Instagram al lado de una foto de Jennifer llegando a la fiesta por su 46 cumpleaños celebrada el pasado viernes en el club 1 OAK de Nueva York, para la que lució un ajustado vestido negro con escote y transparencias.

Esta no ha sido la primera vez que Kim ha hablado públicamente de la admiración incondicional que siente hacia la diva del Bronx, con quien tuvo la suerte de coincidir en la pasada gala del Met, cuando aprovechó para sacarse una fotografía junto a ella.

"Jennifer era mi ídolo, es guapísima. Fue muy divertido poder pasar tiempo con ella", declaraba después Kim al portal Access Hollywood.

Por su parte, Jennifer se siente halagada por ser el ídolo de una de las mujeres más famosas del mundo, quien asegura que siempre le cuenta historias sobre cómo su música marcó gran parte de su juventud cada vez que se encuentran en un evento.

"Me he encontrado con Kim muchas veces. Siempre me dice que soy su ídolo y me cuenta historias de cómo me seguía cuando salió mi primer álbum y cosas así. Es muy dulce, Kim es una chica muy dulce. Y siempre resulta muy halagador conocer a alguno de tus fans. Ella siempre ha sido muy abierta sobre el tema y eso resulta muy bonito. Es un encanto", aseguraba la cantante a USA Today.

Por: Bang Showbiz