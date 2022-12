Kim Kardashian celebra sus 45 millones de seguidores en Instagram

El número de seguidores en las redes sociales indica la popularidad de cada persona, por eso no es de extrañar que Kim Kardashian haya querido celebrar con una sexy selfi en la que enseña escote.

"¡¡¡¡45 millones de seguidores en Instagram!!!! ¡¡¡¡Los quiero chicos!!!! ¡¡¡¡Besitos a todos!!!! La última selfi de la noche. Gracias de nuevo por el instaamor", escribió.

No es la primera vez que la estrella posa seductora para celebrar su número de seguidores en el portal de fotos. Ya lo hizo cuando alcanzó los 27 millones. Momento que aprovechó para publicar una imagen en la que su trasero era el protagonista.

Kim no ha tenido nunca problemas a la hora de subir a las redes sociales reveladoras fotos, a pesar de haber reconocido que le costó mucho perder el peso que ganó en el embarazo de su hija North.

"Di a luz cuando pesaba 81 kilos y todos decían: 'Pesa 95 kilos. Va a acabar sola porque está muy gorda', y todas esas historias ridículas. Realmente me pasó factura después, cuando estaba adelgazando. Pesaba unos 22 kilos de más y fue duro quitármelos de encima. Me centré mucho en eso, pero también cambió la manera en la que quería salir en las fotos", confesaba Kim en una entrevista a la revista C.