Jennifer Lopez actuará en una serie de televisión el próximo año

Aunque la prometedora carrera que inició en el cine hace dos décadas ha derivado en escasas apariciones en la gran pantalla, Jennifer Lopez no renuncia a seguir cultivando su faceta interpretativa y, por ello, ahora se comprometió a protagonizar una nueva serie llamada 'Shades of Blue'.

A partir de 2015, cuando se prevé su estreno, la cantante se meterá en la piel de la agente de policía Harlee McCord y transmitirá a los espectadores "las dificultades que existen a la hora de mantener la integridad profesional en un ambiente de corrupción", como aseguran desde el canal estadounidense NBC.

Mientras que la diva del Bronx todavía no se ha pronunciado sobre su nueva aventura televisiva -un medio en el que se ha destacado últimamente por su presencia en el concurso musical 'American Idol' y por su papel de productora en la serie 'The Fosters'-, los responsables de la cadena estadounidense que planifica la esperada producción no dejan de congratularse por la oportunidad de contar entre sus filas con una de las artistas más prolíficas del mundo del entretenimiento.

"La verdad es que estamos especialmente orgullosos de haber devuelto a Jennifer Lopez a sus raíces profesionales en el mundo de la interpretación, y con la primera serie que la tendrá como protagonista absoluta. Ya sea actuando, cantando o produciendo, Jennifer es una mujer de un talento extraordinario, así que solo podemos felicitarnos por tenerla con nosotros a partir de ahora", reveló Jennifer Salke, presidenta de la división de entretenimiento de NBC, a través de un comunicado.

Solo queda un año para que los fans de Jennifer Lopez puedan admirar a su ídolo protagonizando un cambio de rumbo profesional similar al que llevó a cabo en 1999, cuando debutó en la industria musical con el exitoso 'On The 6', aunque probablemente esperen que su regreso a la ficción televisiva no acabe generando tanta polémica como su breve y discreta aparición en una de las temporadas de la extinta serie 'In Living Color', durante el año 1993.

"Todas las chicas venían a mi despacho a quejarse de que Jennifer, la última en llegar, se había adueñado de todo el vestuario, el maquillaje y los accesorios porque creía tener preferencia a la hora de elegir. Me vi obligada a hablar con ella directamente sobre las protestas de sus compañeras, pero lo único que recibí por su parte fueron insultos, gritos y la idea de que todos estábamos celosos de ella", explica la actriz y coreógrafa Rosie Perez en su reciente autobiografía, que narra sus experiencias con la cantante en la citada producción.

Bang Showbiz.