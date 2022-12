Freddie Mercury me ayudó a reforzar mi autoestima: Katy Perry

Además de tener como referente musical al exitoso grupo Queen, Katy Perry considera que Freddie Mercury ha contribuido con el positivo mensaje de sus canciones a que ella se haya convertido en una mujer de gran autoestima.

"La canción de Queen 'Killer Queen' me hizo descubrir la música y me ayudó a definir mi propia personalidad con 15 años. Las letras de Freddie Mercury me convirtieron en una mujer segura y confiada, así que puedo decir que él es una de las figuras que más me han marcado en la vida", afirmó a la edición británica de la revista Cosmopolitan.

Pero las fuentes de inspiración de Katy Perry no solo proceden del mundo de la música, ya que la irreverente vocalista asegura también que la reina Isabel II de Inglaterra es otro de sus modelos a seguir, en este caso porque le inspira la idea de que haya mujeres poderosas que puedan exhibir su arrolladora personalidad en público.

"También me gusta la idea de que una mujer reine y que tenga el poder en sus manos, como la reina Isabel II de Inglaterra", reveló a la misma publicación.

Siguiendo el ejemplo estético de sus citados ídolos musicales, Katy se confiesa una auténtica apasionada de los estilismos más estrambóticos y no se preocupa lo más mínimo por estar siempre perfecta, principalmente por su deseo de sentirse como una persona normal.

"Me encanta jugar con diferentes looks. Quiero que la gente se dé cuenta de que soy alguien normal con muchas apariencias distintas y que no necesita estar radiante en todo momento. Pienso que está bien aceptarse tal y como uno es. También es muy importante tener sentido del humor, por eso intento no tomarme las cosas demasiado en serio", confesó.

Por: Bang Showbiz