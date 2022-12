¿En crisis? Aseguran que Kanye West le fue infiel a Kim Kardashian

Hace una semana el portal Radar Online publicó una nota asegurando que Kim Kardashian y Kanye West ya no duermen en la misma cama, debido a algunas molestias que le ha causado el embarazo a la estrella, como flatulencias, tos o trastorno del sueño, lo que ha incomodado al cantante.

Sin embargo, medios internacionales como la revista In Touch , informan por estos días que la pareja está en crisis y la razón se debe a una infidelidad por parte de West. Al parecer, el rapero habría tenido un encuentro con su exnovia, la modelo Amber Rose.

Publicidad

Vea también: Fotos: Amber Rose, la manzana de la discordia entre Kanye West y Kim Kardashian

Según In Touch, Kim Kardashian lo descubrió desde hace un tiempo y para no ser blanco de un escándalo mediático, han seguido asistiendo juntos a eventos y posando en fotografías, aunque al interior del hogar ya no tienen contacto. Además, señala que el interés de ambos radica en su hija North West, el embarazo y el provecho que puedan sacar de este.