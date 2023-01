Conoce la maldición del elenco de Glee

Muertes

Cory Monteith

El actor que interpretaba a Finn Hudson en la serie falleció a los 31 años en julio de 2013. Fue hallado en el hotel Fairmont Pacific Rim​ en Vancouver, Canadá. Pocos días después de su deceso se estableció que la causa de su muerte ocurrió debido a una sobredosis de alcohol y heroína.

Mark Salling

El intérprete que le daba vida al personaje de Puck en Glee fue hallado muerto el 30 de enero de 2018. Todavía no se han establecido los detalles de su muerte, pero los indicios forenses señalan que se trataría de un suicidio. El 29 de diciembre de 2015 fue arrestado por posesión de pornografía infantil y en diciembre 2017 se declaró culpable. En 2013, Salling también recibió una demanda por abuso sexual por parte de su expareja Roxanne Gorzela.

Fracasos y Escándalos

Lea Michele

El 28 de abril de 2017, Lea Michele lanzó al mercado internacional su segundo disco 'Places' con el sello discográfico Columbia Records. La producción no contó con suerte y ocupo el puesto 28 en el listado Billboard 200 en Estados Unidos. Así mismo, el único sencillo que se lanzó, 'Love is Alive', no contó con video musical. En los demás listados mundiales ocupó los últimos lugares.

Heather Morris

En 2012, la actriz que hacía de Brittany Pierce en Glee, fue víctima de un hackeo colectivo junto con otras artistas y fotos íntimas suyas fueron publicadas en internet. Las imágenes robadas muestran a la artista completamente desnuda y, al parecer, habrían sido hurtadas de su teléfono móvil.

Naya Rivera

En noviembre de 2017 fue arrestada por agredir físicamente a su ex en el condado de Kanawaha en West Virginia. No obstante, el 12 de enero de 2018, su exesposo Ryan Dorsey decidió no continuar con la demanda por violencia doméstica, según TMZ.

Ante los hechos dramáticos que han tenido que vivir los protagonistas del elenco de la aclamada serie musical, muchos de sus seguidores han anunciado que el elenco está maldito.

¿Será cierto?

