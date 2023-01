¡Confirmado! los Rolling Stones darán un concierto en Bogotá en marzo de 2016

Los Rolling Stones acabaron con los rumores de su llegada a Colombia con el anuncio de su gira ‘Olé’ que recorrerá América Latina, incluyendo un concierto en Bogotá el 10 de marzo de 2016 en el estadio El Campín.

La banda británica, unas de las más legendarias del rock and roll en el mundo, llenó de emoción con esta noticia a sus seguidores colombianos que por años han esperado verlos en escena.

Se espera que Mick Jagger , Keith Richards , Charlie Watts y Ron Wood canten sus éxitos más emblemáticos como ‘Paint it black’, ‘Angie’, ‘Satisfaction’, ‘Miss you’, ‘Sympathy For The Devil’; así como sus nuevas canciones.

Los otros países que visitarán los Rolling Stones serán Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y México. La boletería en Colombia saldrá a la venta el próximo 21 de noviembre para el público en general a través de Tuboleta.com , que realizará una preventa para clientes del grupo Aval del 18 al 20 de noviembre.

