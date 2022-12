Comentarios racistas a Kim Kardashian le hicieron pasar un mal rato

La estrella televisiva Kim Kardashian tuvo que enfrentarse a una de las experiencias más desagradables de su vida durante un viaje en avión junto a su hija North West (2), cuando una pasajera dijo "cosas horribles" sobre ella.

"Sí que tuve una muy mala experiencia a bordo de un avión una vez, cuando una mujer hizo comentarios racistas. North tenía menos de un año, así que no se enteró de nada. Estuve a punto de ir donde estaba y contestarle, pero entonces un hombre indio me detuvo y me dijo que no merecía la pena", explicó Kim durante su intervención en el Commonwealth Club de San Francisco.

Kim espera que el ejemplo que dan ella y su marido, el rapero Kanye West, sirva para que las nuevas generaciones acepten a las parejas interraciales con más facilidad.

"He experimentado lo que es el racismo. Pero Kanye y yo somos muy abiertos sobre nuestra relación, él es muy abierto en cuestión de razas, así que creo que ayudaremos muchísimo a nuestros hijos. Hablaré con ellos del tema de la misma manera en la que mi padre habló conmigo. Mi padre (el abogado Robert Kardashian) tenía muchos amigos que estaban casados con personas de otra raza, y creo que sabía que ese sería mi caso. Así que solía contar una historia tras otra", añadió.

Aunque Kanye es criticado frecuentemente por su franqueza a la hora de exponer sus puntos de vista sobre cualquier tema por el que le pregunten, su mujer insiste en que en el fondo es muy buena persona.

"Me encanta la manera en que crea, piensa y cómo defiende aquello en lo que cree. Es muy buena persona. Gracias a él he ganado mucha confianza, antes solía preocuparme por lo que la gente pensaba de mí. Kanye me ha enseñado a no preocuparme por eso, es una persona muy honesta".

Por Bang ShowBiz