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La Red: ¿Cuáles son los peores pecados de los famosos en Semana Santa? | Resumen capítulo - CaracolTV

Mientras que tres famosos se confiesan sobre pecados como la lujuria, la envidia y más; una presentadora asegura que ha tenido varios encuentros con la Virgen María.

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¿Cuáles son los peores pecados de los famosos en Semana Santa? | Resumen capítulo

La Red: ¿Cuáles son los peores pecados de los famosos en Semana Santa? | Resumen capítulo

Mientras que tres famosos se confiesan sobre pecados como la lujuria, la envidia y más; una presentadora asegura que ha tenido varios encuentros con la Virgen María.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
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