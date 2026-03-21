La Red: Giovanny Ayala planea tener hijos y actor de Padres e Hijos “rejuveneció” - Resumen - CaracolTV
El cantante de música popular habló de su pareja y le puso fecha a su boda, luego de haberle propuesto matrimonio hace tres años. Además, un actor de Padres e Hijos sorprendió tras someterse a varios retoques en su rostro.
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Giovanny Ayala planea tener hijos y actor de Padres e Hijos “rejuveneció” - Resumen
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