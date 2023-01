Así reaccionaron Kim Kardashian y Chrissy Teigen tras discusión de sus esposos en Twitter

Tras el discurso que este jueves realizó Kanye West en Twitter exponiendo los motivos por los que apoyaba a Donald Trump, pese a no aprobar todas sus políticas, han sido muchos los que han expresado su decepción con el rapero, incluido su buen amigo John Legend, uno de los pocos con acceso directo y quizá cierta influencia sobre el controvertido artista que no dudó en utilizar para tratar -en vano- de hacerle ver por qué alguien de su influencia y fama no debería jamás respaldar al actual presidente de los Estados Unidos.

De manera casi paralela, las esposas de los dos artistas -Kim Kardashian y Chrissy Teigen- han decidido desmarcarse de la incómoda situación dando a entender que su amistad -que se remonta varios años atrás- está por encima de cualquier diferencia ideológica.

"@KimKardashian ¿sigue en pie lo de la cena de este viernes o no?", le preguntó directamente la modelo a su buena amiga tras la pública conversación que mantuvieron los padres de sus retoños.

"Sí, pero puede que sin teléfonos de por medio...", respondió la estrella televisiva junto a varios emoticonos de caritas sonrientes y teléfonos tachados.

De esta divertida manera las dos celebridades han tratado de restar importancia a la -a ratos- tensa conversación que mantuvieron sus maridos vía mensajes de texto y que el rapero decidió unilateralmente hacer pública compartiéndola en su cuenta de la red social. Pese a que ninguno de los dos intérpretes dio su brazo a torcer -ni John ni Kanye dio por válido el argumento del músico, que le reprochaba el uso de su influencia para respaldar al polémico mandatario-, el rapero se encargó de aclarar en varios tuits posteriores que apreciaba de corazón la sinceridad de su amigo, que además le servía para demostrar que no todos sus allegados tenían por qué compartir sus puntos de vista.

Sin embargo, no deja de resultar curioso que Kanye West mantenga tan buena relación con el mandatario republicano tanto en persona como en la esfera virtual mientras que, por su parte, Chrissy Teigen consiguió el pasado verano que este la bloqueara en la plataforma. Lejos de considerarlo un insulto, la maniquí y gurú de cocina se tomó la decisión de Trump como una victoria personal después de haber llevado a cabo una política de acoso constante al magnate a lo largo de nueve años, como ella misma explicaba emocionada cuando dio a conocer la noticia en su propio Twitter.

Las perlas que la lenguaraz Chrissy le había dedicado a lo largo de ese tiempo al millonario empresario iban desde las burlas veladas -dejando comentarios en sus publicaciones del tipo "no le caes bien a nadie"- a insultos directos que hacían referencia a su personalidad inestable: "Tienes 71 jodi**s años. Crece de una p**a vez. Eres una vergüenza para la nación. Es como si ni siquiera supieses pretender que eres un ser humano normal. Eres de los que se sienten orgullosos de estar locos".

El tono de estos mensajes unidireccionales contrasta radicalmente con el de los textos que han intercambiado Kanye y Trump en los últimos tiempos, llenos de muestras de afinidad y "entendimiento" entre ambos.

"Conozco a Kanye un poco y nos entendemos. Lo cierto es que me llevo bien con mucha gente y Kanye es capaz de ver que la tasa de desempleo entre la comunidad negra es la más baja de la historia de nuestro país, ¿entendido? Se da cuenta de ese tipo de cosas y es inteligente. Y se dice a sí mismo: Trump está haciendo un trabajo mucho mejor que los demócratas", aseguraba el presidente en una entrevista telefónica a 'Fox & Friends'.

Por: Bang Showbiz