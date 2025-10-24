Maritza se entera de que Aldo contrató a Camila en la fundación y Salvador reacciona

Salvador le dice a Maritza que no entiende cómo Aldo contrato a Camila, si sabe la persona que es. Mientras expresaba esto, elogió a la influencer afirmando que la fundación se está perdiendo de una gran persona.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

