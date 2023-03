Un integrante de la Selección Rosada se despide de La Descarga, ¿cómo reaccionan en el Campamento?

La Descarga, el templo de la música, se encuentra en su recta final y los cupos son cada vez más limitados. Aunque todos los participantes parecen tener un excelente talento para la industria, las reglas son claras por lo que uno de los cuatro integrantes de la Selección Rosada debe empacar sus pertenencias y despedirse de sus compañeros en el Campamento Musical.

Luego de deleitarse con las presentaciones del Equipo de Maía, Carlos Calero le pide a la mentora que revele el nombre del participante con el que cantará en la noche de premiación; es así como la cantante señala: "la persona elegida hoy del Equipo Rosa no es solamente por su excelencia, sino por su capacidad de superación; es Jair Santrich".

El nuevo eliminado de La Descarga

Marbelle, Gusi y Santiago Cruz se retiran del escenario para deliberar en la sala. Al regresar, informan que la artista que debe irse del reality es Laura Azul; sin embargo, aprovechan el espacio para felicitarla por su calidad humana y también por el compromiso que demostró tener desde el inicio de la etapa de convivencia.

"Estoy orgullosa de estar en este equipo, un equipo sereno, amigable con mucho colegaje (...) Ya tenía ganas de ir a mi casita y ver a mi esposo", señala en medio de la transmisión.