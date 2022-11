Sebastián 'El tren' busca arrasar en el Tocadiscos y poner a gozar a los mentores

Llega un momento clave para este artista, pues considera que al ser un intérprete del género tropical lo mejor para él sería que una mentora como Maía sea quien tenga la mano más rápida al oprimir el botón, ya que puede aprender bastante de ella y sumar excelentes herramientas a su trayectoria.

No obstante, no descarta a ningún otro de los mentores, pues asegura que con cualquiera de ellos entregará todo de sí y demostrará por qué es un cantante de alto nivel.

Te puede interesar: No solo se necesita talento, una mano rápida formará los mejores equipos y Maía lo sabe

Publicidad

La barranquillera tiene muchas expectativas en él, pues asegura que es muy afinado y elegante con su canto, por lo que afirma que luchará por conseguir que este hombre se quede en su equipo.

¡Y su Selección sí que es disputada! Los cuatro mentores no quieren perder a este gran talento, aunque solo el más rápido de ellos podrá sumarlo a sus integrantes. No obstante, el ganador demuestra su gran emoción al sumar esta ficha.

Conoce más: El verdadero truco de Jessica Cediel para ser una presentadora “más allá de las estrellas”

El mentor que se ha quedado con él le comenta que no lo ve durante toda la presentación porque está pendiente del botón para que no lo perdiera por culpa de una desconcentración. Así mismo, le dice que se había quitado algunos implementos de su vestuario para que nada le incomodara ni le hiciera perder tiempo.

Al finalizar su interpretación, este artista agradece a todos por haberlo dejado llegar a este punto de la competencia y promete que lo que vendrá será aún mejor. Por otra parte, resalta que para él es un honor compartir con todos ellos esta oportunidad en la que la música es su bandera.

Publicidad