A pesar de tener una corta carrera, esta joven cantante tiene muchísima experiencia, lo que la hace tener una gran seguridad en el escenario y varias herramientas con las cuales proyectar su voz al máximo nivel.

Es por ello que confiesa que en su primer paso por el Tocadiscos estaba muy emocionada, aunque revela que aveces por culpa de eso se pierde la noción de las cosas, por lo que aunque no recuerda todo a la perfección, en su mente guarda hermosas palabras de los mentores, quienes exaltaron tanto su talento como su look.

Tras esto, asegura que espera que la mano más rápida al momento de presionar el botón por ella sea Maía , a pesar de que confiesa que sabe que es un momento bastante peleado por los artistas.

Los mentores afirman que quedaron encantados con su voz, pues a pesar de que es muy joven tiene una voz potente con magníficos agudos al momento de interpretar.

Después de conocer el mentor que se queda con ella, este le dice que: "estoy muy feliz porque desde que yo te vi en la audición, simplemente, siento que eres distinta, siento que tu voz tiene un color y una cosa tan fresca; es de esas cosas que no cansan y a la que se le puede sacar provecho".

La joven participante no puede ocultar las expectativas y ansias que tiene por trabajar en este equipo y sacar a relucir no solamente su voz, sino aquellas herramientas en esta que no conocía.

Antes de irse del escenario le canta a cada uno de los mentores, con el detalle que en cada una de sus letras le hace un elogio a ellos.

No te pierdas La Descarga en las noches de Caracol Televisión.