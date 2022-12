¡Qué voltaje! Sebastián 'El tren' y Maía le ponen ritmo a La Prueba y ponen la vara muy alta

Este participante le confiesa a su mentora la gran felicidad que le da estar en esta instancia con ella, a lo que ella no puede ocultar esa euforia que la caracteriza por tener un equipo con el que ella se siente bastante confiada y orgullosa.

Tras esto, la barranquillera le pregunta sobre cuál es ese motor que lo inspira a seguir adelante, por lo que él responde que uno de sus objetivos es ser un artista para y por el pueblo. A su vez, le revela que él sí quería ser parte de su Selección porque espera recibir muchos consejos de su parte.

Frente a dicha confesión, Maía le dice que a pesar de que no le parece mal que use gafas, quisiera que la gente pudiera verlo a los ojos por lo que le recomienda que en su próxima presentación no las utilice.

A su vez, le asegura que le parece una buena idea que vean su vulnerabilidad, puesto que cuando a un artista lo ven de esta manera las personas se conectan más con él.

Este participante le cuenta que es un hombre que no tiene complicaciones con varias situaciones de la vida. Al escucharlo decir esto, la mentora le recalca que eso es lo que debe mostrarle a su público si quiere transmitirles su emotividad.

"Yo aquí estoy dispuesto a lo que sea con vos, vamos hasta el final", responde este cantante, quien refleja que no quiere perderse esta gran oportunidad de seguir avanzando a lo largo de las fases del programa y que está dispuesto a escuchar todas las recomendaciones de la barranquillera.

