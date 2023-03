Mel le da un beso Marbelle durante su presentación en La Descarga, ¿es un error?

La conexión escénica entre Mel y Marbelle sigue siendo bastante notoria, pues a este dúo de la Selección Morada le gusta hacer una puesta en escena en la que puedan ir relatando, con sus expresiones y movimientos, lo que dice la letra de las canciones que interpretan.

Durante su presentación, tanto el participante como la mentora se muestran bastante cómodos entre sí, no solamente en su actuación, sino también al momento de unir sus voces, pues Maía destaca las armonías que consiguen, principalmente en algunos de sus finales.

Sin embargo, en el cierre de su espectáculo, Mel decide darle un pequeño beso a Marbelle, quien se muestra sorprendida ante el hecho, sin detener su canto, mientras que los mentores quedan atónitos ante esto y luego no pueden evitar las carcajadas, las cuales casi no los dejan opinar.

En medio de risas, la mentora revela que esto era algo planeado, aunque no de la forma en la que sale, no obstante, el participante acepta que debía aprovechar los dotes artísticos de la cantante, quien no solo sabe de interpretar en el escenario, sino también como actriz.

