Maía y Jair Santrich cierran su presentación en La Descarga con un típico "beso" de mariachis

Marbelle, Santiago Cruz y Gusi quedan gratamente sorprendidos con la presentación de Maía y Jair Santrich en La Descarga, el templo de la música. Dentro de los comentarios que hacen los mentores se destaca el hecho de que el participante luce renovado desde su última intervención musical en el escenario y de que ambos logran conectar de manera mágica durante la interpretación de la exitosa canción.

"Espectacular presentación. Jair, has evolucionado de una manera impresionante, eres un artista muy completo que, a raíz de todo lo que ha pasado esta semana, has vuelto a relucir esa sonrisa que no para, has vuelto a sacar esa musicalidad que tienes y esa buena energía. Maía, imagínate, trajiste hasta la ventana esta vez (...) Y bueno, a falta de María Nelfi, estás espectacular, estás divina, me encanta", menciona el mentor de la Selección Azul durante el capítulo.