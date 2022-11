¡Los cuatro mentores se pelean por la increíble voz de Junior Bolívar!

Junior Bolívar se siente muy orgulloso de haber convencido a los cuatro mentores de su talento y ser aceptado en la fase de Todos o Nada, por lo que ahora tiene muchas ganas de hacer parte del equipo de Maía, pues cree que ella podrá guiarlo en su camino de explotar la potencia de su voz.

“Qué alegría tengo. Yo acepté participar en La Descarga básicamente para aprender de gente como tú, hermano. Tienes mucho para enseñarme y para enseñarnos a todos, hay que honrar el instrumento que uno tiene y tú lo honras como pocos, te agradezco eso y estoy de verdad feliz de que estés en mi Selección”.

Todos los mentores se muestran extasiados por su presentación con el tema ‘Aunque me duela el alma’, pues logra imprimir mucho sentimiento en cada verso. Ante su presentación, Maía y Gusi destacan los recursos vocales que usó a lo largo de la canción y lo mucho que sorprendió a Santiago Cruz: "Se le cayó el pelo cuando jugaste con tu garganta y también en el cierre”, dijo la intérprete de ‘Niña bonita’.

Antes de abandonar el escenario, Junior Bolivar aprovecha para enviarle un mensaje a las dos personas que lo han apoyado incondicionalmente desde el principio: “Quiero aprovechar para dedicarle esta presentación a mis papás, ellos han sido el pilar en cada paso del camino incluido cuando me he salido un poco. Son los mejores, uno no escoge a sus padres, pero si pudiera los elegir nuevamente, los amo”.

