Leonela se muestra orgullosa de sus raíces y le rinde homenaje a su madre en su presentación

Esta talentosa cantante está muy emocionada de volver a estar en el Tocadiscos y por esto le revela a Carlos Calera que, si pudiera escoger, estaría en La Selección de Santiago Cruz, pues se identifica con varios elementos que lo convierten en un artista integral.

Al llegar a la aguja ella interpreta ‘El triste’ y demuestra la gran potencia de su voz, hasta que en el momento de la verdad todos intentan ser los primeros en presionar su botón, aunque no todos corren con suerte, pues Marbelle se la lleva a su equipo.

“Juro por Dios que mandé mi mano con toda la intención de quedarme contigo y pensé que me iba a ganar Santiago, qué bendición tenerte en mi equipo”, son las palabras de la mentora que logra incluir a Leonela en su selección, quien no puede ocultar su felicidad.

Marbelle agrega: “Aquí vamos a aprovechar todo lo que ti tienes, a dejarte ser y que abras tus alas porque estás lista, más que lista. Lo que pasa es que a que me va a poner a estudiar a mí, es ella”.

Antes de abandonar el escenario, Leonela canta unos versos del tema ‘La mujer chocoana’ y explica lo que esta significa: “Es muy especial porque fue la primera canción que yo me aprendí cuando tenía 5 años. Mi mamá siempre soñó con ser cantar y no pudo. Somos de una isla de Chocó y por darle un mejor bienestar a sus hijos, nos llevó a Jamundí, Valle, no tuvo quien la apoyara y por eso estoy aquí cumpliendo su sueño”.

