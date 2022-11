Gusi llora al recibir a Camilo Martínez en su equipo: “Gracias por darnos una lección”

Este participante deslumbró en su audición de la fase Todos o Nada y ahora que tiene la oportunidad de volver al Tocadiscos le confiesa a Carlos Calero que le encantaría hacer parte del equipo de Marbelle, pues sitió una conexión única con ella.

Todos los mentores mencionan ante las cámaras de La Descarga que su voz tiene una magia que no se compara con otras, y que estarán muy atentos para ser los primeros en oprimir el botón y así llevárselo a su equipo.

Conoce más: Mentores de La Descarga revelaron su fórmula para llegar ‘más allá de las estrellas’

Publicidad

Después de una interpretación llena de sentimiento, él recibe en el escenario a su nuevo mentor, se trata de Gusi, quien se muestra realmente conmovido y con lágrimas en su rostro: “Gracias por tu arte, por realmente darnos a todos una lección de que hay que seguir luchando día a día, por tu amor a la música. Quiero que me enseñes muchas cosas tu a mí también”.

Después de esto, él confiesa que, aunque quería estar en las filas de Marbelle, siente que ir a La Selección de Gusi será un gran reto que está dispuesto a asumir. Además, envía un mensaje realmente importante sobre la inclusión:

No te pierdas: Los mentores de los mentores ¿A quiénes elegirían Gusi, Marbelle, Santiago y Maía?

“Una persona con discapacidad no se tiene por qué esconder ni generar lástima. Cundo digo que veo con los ojos del alma no es porque sea ciego, es ver la vida más transparente y honestamente, es decirle a la vida que caracol es incluyente y la descarga es incluyente. ¡Gusi me incluyó!".

Publicidad

Lo único que le pide a su nuevo mentor es que no lo ponga a bailar, pues sabe que su voz es más que suficiente para llegar muy lejos e incluso tocar el corazón de los presentes.

Te puede interesar: ¿Por qué no son jurados? Los mentores de La Descarga explicaron su rol

Publicidad